"Я не чувствую себя рабом": общественные деятели отреагировали на выпад Водонаевой

Бывшая участница реалити-шоу Алёна Водонаева неплохо умеет провоцировать — текст, который она разместила на своей странице в соцсети, вызвал скандал и спорят до хрипоты до сих пор. Казалось бы, написала и написала — мало ли что в Интернете пишут.

"Мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить себя и ребенка, то просто не надо рожать". Алена Водонаева — бескомпромиссное мнение о материнстве и макроэкономическая оценка финансового положения дел в стране.

"В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем. Я презираю семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка. Зачем? На что их растить?", — написала она в Instagram.

Новости до Водонаевой доходят медленно. Побудила ее на столь необычное творчество история в Самарской области. Тогда чиновники обратились к частным клиникам с просьбой отказаться от процедуры абортов. Скандал разгорелся еще месяц назад. И вот такие вести докатились до селебрити, которая определила, кому по карману иметь ребенка, а кому нет.

"Рожать рабов для этой страны — это так страшно звучит. Ребята, я впервые услышала такое мнение. Я не чувствую себя рабом, мои дети не чувствуют себя рабами. Давайте все-таки, девочки-мальчики, семьи, будем думать о том, что дети это самое важное, что есть в нашей жизни. И ребенок может радоваться дворцам для Барби, а может радоваться маленькому деревянному самолетику", — отреагировала Эвелина Блёданс, актриса.

Можно просто было бы и не заметить этот хейт-спич. Но аудитория у Алены Водонаевой есть, и она большая. Больше двух миллионов подписчиков — и это только в Instagram. Под публикацией свыше 3 тысяч комментариев. Настоящие дебаты, выражаясь мягко.

Спрашиваем у других блогеров "двухмиллионников" — может стоит выражаться аккуратней?

"Мне реально жаль, что у нее более двух миллионов подписчиков и она такое несет в массы. Слава богу, что есть семьи, где дети рождены в любви независимо от того, что они живут в однушке-двушке. Я знаю опять же десятки семей, которые, да, живут не очень хорошо, но на протяжении жизни добиваются всего вместе и всё хорошо. И рожают троих-четверых", — сказала Ирина Акопян, блогер, руководитель "Клуба молодых мам".

Алена Водонаева на слуху — некогда одна из самых скандальных участниц известного реалити-шоу. Тогда и запомнилась широкой публике. Сейчас позиционирует себя как блогер, актриса и телеведущая, продавец одежды и бижутерии. И к тому же писатель. И должно быть теперь авторитетный эксперт в вопросах развития или же анализа демографической обстановки.

"Сам факт того, что некий малообразованный нувориш нас учит, что русские бабы должны делать аборты, вместо того, чтобы рожать рабов этой стране, на этом у любого нормального человека планка рушится и хочется сказать: "девочка — чемодан, вокзал, и далее по тексту", — сообщил Игорь Мальцев, журналист.

И есть неоспоримый факт: жители России -- приличные и культурные люди, которые взвешенно и обдуманно принимают решения в пользу того, когда завести ребенка и при каких обстоятельствах. И если это рациональная мысль, то Водонаева предпочла путь оскорблений — в первую очередь своих подписчиков. И кто они с ее слов — "быдло?" – те, кто не смог сделать карьеру на скандалах? Или те, кто не в шоу-бизнесе? Непонятно.