Тема:

Умерла Галина Волчек 35 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
26 декабря 201922:26

"Умерла наша мама": прощание с Галиной Волчек состоится 29 декабря

"Умерла наша мама": прощание с Галиной Волчек состоится 29 декабря

Прощание с народной артисткой СССР, руководителем театра "Современник" Галиной Волчек состоится 29 декабря. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом рассказал народный артист России Сергей Гармаш со сцены "Современника".

В четверг вечером, 26 декабря, на сцене "Современника" отыграли очередной спектакль, во время которого и не стало его "мамы". После окончания постановки на сцену опустился черный занавес. Перед публикой выступил Сергей Гармаш и сообщил о печальной новости: "Во время спектакля сегодня умерла Галина Борисовна Волчек, наш художественный руководитель, наш учитель, наша мама, наше сердце, сердце этого дома, коллектива".

На сцене "Современника" Волчек поставила более тридцати спектаклей. Первая постановка "Двое на качелях" получила большой успех. Галина Борисовна была предана профессии и театру. Слова поддержки и сожаления родным и близким Волчек передал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает "Россия 24".


Волчек скончалась в 86 лет. Ее госпитализировали в Боткинскую больницу Москвы 23 декабря с двусторонним воспалением легких. К сожалению, болезнь прогрессировала быстро, спасти Галину Борисовну не удалось.

Ранее по теме

Сейчас

20:08

Умерла Галина Волчек

20:00

Путин пожелал успешного 2020 года со сцены Большого театра

19:56

Прокуратура не утвердила обвинение сестрам Хачатурян

19:31

В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус

18:37

Роспотребнадзор провел массовые проверки на снюсы

17:20

На дне Мойки найдены останки убитой Ещенко

16:53

Швейцарский курорт Андерматт погребен под лавиной

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Умерла наша мама": прощание с Галиной Волчек состоится 29 декабря

"Умерла наша мама": прощание с Галиной Волчек состоится 29 декабря

30 минут назад
В результате аварии в Липецкой области пострадали 9 человек, в их числе ребенок

В результате аварии в Липецкой области пострадали 9 человек, в их числе ребенок

1 час назад
Путин пожелал успешного 2020 года со сцены Большого театра

Путин пожелал успешного 2020 года со сцены Большого театра

2 часа назад
Эстония атаковала российский "Спутник" по британским лекалам

Эстония атаковала российский "Спутник" по британским лекалам

2 часа назад
Прокуратура не утвердила обвинение сестрам Хачатурян

Прокуратура не утвердила обвинение сестрам Хачатурян

2 часа назад
Маргарита Симоньян прокомментировала пост с пожеланием смерти ее дочери

Маргарита Симоньян прокомментировала пост с пожеланием смерти ее дочери

1 час назад
Причиной пожара на могиле Децла стало безответственное отношение поклонников

Причиной пожара на могиле Децла стало безответственное отношение поклонников

3 часа назад
Не так страшен майонез, как пугали

Не так страшен майонез, как пугали

7 часов назад
Экс-супруга защитника "Оттавы" Зайцева через суд получила опеку над детьми

Экс-супруга защитника "Оттавы" Зайцева через суд получила опеку над детьми

3 часа назад
Русская деревня вместо кушетки психотерапевта: тайная операция "Холоп" начинается

Русская деревня вместо кушетки психотерапевта: тайная операция "Холоп" начинается

11 часов назад
Космос поражает: топ-20 самых ярких событий 2019 года

Космос поражает: топ-20 самых ярких событий 2019 года

5 часов назад
На дне Мойки найдены ноги расчлененной Соколовым аспирантки

На дне Мойки найдены ноги расчлененной Соколовым аспирантки

5 часов назад
Уголовное дело возбудили в отношении школьника, напавшего на учителя с молотком

Уголовное дело возбудили в отношении школьника, напавшего на учителя с молотком

11 часов назад
Болезни печени: симптомы заболеваний

Болезни печени: симптомы заболеваний

5 часов назад
На телеканале "Россия" зрителей ждут Новогодние приключения

На телеканале "Россия" зрителей ждут Новогодние приключения

5 часов назад
"Тайны следствия. Прошлый век": что скрывают роскошные стены дворцов

"Тайны следствия. Прошлый век": что скрывают роскошные стены дворцов

9 часов назад
Эксклюзив! Смотрите фрагмент фильма "Одесский пароход" Сергея Урсуляка

Эксклюзив! Смотрите фрагмент фильма "Одесский пароход" Сергея Урсуляка

25.12.2019 14:11
Новый год начнется с потопа: "Вторжение" выходит в широкий прокат

Новый год начнется с потопа: "Вторжение" выходит в широкий прокат

24.12.2019 12:15
Нужна помощь: Аделину Хасанову спасет операция

Нужна помощь: Аделину Хасанову спасет операция

23.12.2019 08:30
"Я не чувствую себя рабом": общественные деятели отреагировали на выпад Водонаевой

"Я не чувствую себя рабом": общественные деятели отреагировали на выпад Водонаевой

2 минуты назад
РФ ответит на санкции США, направленные против российских газопроводов

РФ ответит на санкции США, направленные против российских газопроводов

1 час назад
Емельяненко-младший принял вызов на бой от главы Чечни Кадырова

Емельяненко-младший принял вызов на бой от главы Чечни Кадырова

1 час назад
Салат оливье и праздник в кругу семьи: политики рассказали, как встретят Новый год

Салат оливье и праздник в кругу семьи: политики рассказали, как встретят Новый год

1 час назад
Двухэтажная "Таврия": в Крым пришел первый пассажирский поезд из Москвы

Двухэтажная "Таврия": в Крым пришел первый пассажирский поезд из Москвы

1 час назад
Нависший импичмент: сцену с Трампом вырезали из популярной рождественской комедии

Нависший импичмент: сцену с Трампом вырезали из популярной рождественской комедии

2 часа назад
"Лучший – это я": Роналду назвал себя игроком без недостатков

"Лучший – это я": Роналду назвал себя игроком без недостатков

2 часа назад
Российские хоккеисты проиграли Чехии на старте молодежного чемпионата мира

Российские хоккеисты проиграли Чехии на старте молодежного чемпионата мира

3 часа назад
"Сделал подсечку и задержал": в Москве наградили курсанта за поимку женщины с ножом

"Сделал подсечку и задержал": в Москве наградили курсанта за поимку женщины с ножом

3 часа назад
В Черногории протестуют против нового закона о церкви

В Черногории протестуют против нового закона о церкви

3 часа назад
В тирольских горах сошли три лавины подряд

В тирольских горах сошли три лавины подряд

3 часа назад
Федор Емельяненко – о бое брата с Кокляевым: это даже цирком не назовешь

Федор Емельяненко – о бое брата с Кокляевым: это даже цирком не назовешь

3 часа назад
Роспотребнадзор провел массовые проверки на снюсы

Роспотребнадзор провел массовые проверки на снюсы

4 часа назад
Aurus начнет выпускать более "доступный" лимузин Senat (фото)

Aurus начнет выпускать более "доступный" лимузин Senat (фото)

4 часа назад
Следующий флагман Samsung будет называться не Galaxy S11

Следующий флагман Samsung будет называться не Galaxy S11

4 часа назад
"Шапито", "Вавилон" и "Дерзкий": дачники подбирают необычные названия для своих поселков

"Шапито", "Вавилон" и "Дерзкий": дачники подбирают необычные названия для своих поселков

4 часа назад
Ветераны ФСБ задержаны с оружием и взрывчаткой по делу десятилетней давности

Ветераны ФСБ задержаны с оружием и взрывчаткой по делу десятилетней давности

4 часа назад
"Кошечки Собачки": новый российский, яркий и добрый мультсериал для малышей

"Кошечки Собачки": новый российский, яркий и добрый мультсериал для малышей

4 часа назад
Алена Апина не может развестись с мужем, хотя он живет с другой

Алена Апина не может развестись с мужем, хотя он живет с другой

4 часа назад
Вот как будет выглядеть родстер "Крым" в новом дизайне

Вот как будет выглядеть родстер "Крым" в новом дизайне

6 часов назад
Путин рассказал, что мало спит

Путин рассказал, что мало спит

7 часов назад
100% заряда в смартфоне: вам нравится, батарее &#8212; нет

100% заряда в смартфоне: вам нравится, батарее — нет

7 часов назад
Иронично-юбилейное: Боярский припомнил, как проснулся с "Портосом" в одной кровати

Иронично-юбилейное: Боярский припомнил, как проснулся с "Портосом" в одной кровати

7 часов назад
Певица Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным

Певица Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным

8 часов назад
В России начали продавать самые доступные версии Audi A6

В России начали продавать самые доступные версии Audi A6

8 часов назад
Уфимские экс-полицейские, изнасиловавшие коллегу, заплатят 3 миллиона и сядут в колонию

Уфимские экс-полицейские, изнасиловавшие коллегу, заплатят 3 миллиона и сядут в колонию

9 часов назад
Самые популярные спортсмены России: бойцы ММА и фигуристки

Самые популярные спортсмены России: бойцы ММА и фигуристки

9 часов назад
Фильм-катастрофа "Огонь": премьера тизер-трейлера

Фильм-катастрофа "Огонь": премьера тизер-трейлера

25.12.2019 13:04
В "Зарядье" покажут спектакль "Игра в мюзикл"

В "Зарядье" покажут спектакль "Игра в мюзикл"

25.12.2019 09:10
Топ-10 самых желанных мест для путешествий по России в 2020 году

Топ-10 самых желанных мест для путешествий по России в 2020 году

25.12.2019 06:58
"Развалюха вместо квартиры". Смотрите в эти выходные расследование Эдуарда Петрова

"Развалюха вместо квартиры". Смотрите в эти выходные расследование Эдуарда Петрова

23.12.2019 19:39

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку