КХЛ. "Йокерит" одолел "Локомотив" в овертайме

Хоккеисты финского "Йокерита" обыграли на выезде ярославский "Локомотив" со счетом 4:3. В основное время матча соперникам не удалось выявить победителя. А в дополнительной пятиминутке Вели-Мати Савинайнен, оказавшийся первым на добивании, принес клубу из Хельсинки два очка.

Помимо него за гостей отличились Микко Лехтонен и Йессе Йоэнсуу. Последний оказался автором дубля. За хозяев льда две шайбы забросил Артур Каюмов. Еще один гол в активе Магнуса Пяяйарви.

"Йокерит" с 52 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. "Локомотив" идет шестым на Западе, набрав 48 баллов.