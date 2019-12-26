"Манчестер Юнайтед" разгромил "Ньюкасл", "Саутгемптон" обыграл "Челси"

В Англии завершились два матча 19-го тура чемпионата АПЛ. "Манчестер Юнайтед" дома нанес крупное поражение "Ньюкаслу" со счетом 4:1, а лондонский "Челси" на своем поле неожиданно уступил "Саутгемптону", пропустив два безответных мяча.

"Красные дьяволы" разгромили соперника благодаря дублю Антони Марсьяля и мячам Мейсона Гринвуда и Маркуса Рэшфорда. Единственный гол у "Ньюкасла" записал на свой счет Мэттью Лонгстаф.

"Саутгемптон" нанес поражение "Челси" усилиями Майкла Обафеми и Нейтана Редмонда, отличившихся на 31-й и 73-й минутах соответственно.