К акции "Ёлка желаний" присоединились федеральные министры и губернаторы

Сразу девять новогодних деревьев "выросли" в Александровском зале Кремля. Многие, кто был сегодня на Госсовете, участвуют в акции не первый раз. Например, вице-премьер Татьяна Голикова подарит ноутбук.

Министр энергетики Александр Новак — исполнит просьбу о световом столе для рисования песком, а глава Минздрава Вероника Скворцова — мечту юного музыканта о синтезаторе. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев — подарит игровую приставку. А председатель Счётной палаты Алексей Кудрин пообещал исполнить желание мальчика, который попросил самокат.

Акцию "Елка желаний" поддержала и "Единая Россия", сообщает телеканал "Россия 24". Новогоднее дерево установили в исполкоме партии.