Канада победила США на молодежном чемпионате мира по хоккею

В группе В завершилась встреча молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой между сборными Канады и США. Канадские хоккеисты победили американцев со счетом 6:4 (0:2, 3:0, 3:2). Напомним, что турнир проходит в Чехии.

В составе победителей дубль оформил Барретт Хэйтон. Помимо него отличились Коннор Макмайкл, Нолан Фут, Алексис Лафренье и Тай Делландреа. У проигравших две шайбы забросил Шейн Пинто. По голу записали на свой счет Артур Калиев и Николас Робертсон.

В группе А сборная Швеции взяла верх над командой Финляндии в овертайме со счетом 3:2.