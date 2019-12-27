Глава МЧС Евгений Зиничев поздравил своих коллег с Днем спасателя

Сегодня в России — День спасателя. С профессиональным праздником сотрудников МЧС поздравил глава ведомства Евгений Зиничев.

"Эта профессия — сочетание высокого профессионализма и мужества. Вам известна цена секунд, для вас работа на пределе сил — обычное дело", — отметил глава МЧС. Он напомнил, что только за 2019 год сотрудники МЧС эвакуировали и спасли более 200 тысяч человек. "Это высокий результат работы всего министерства", — сказал Зиничев.