Димитрис Итудис: победили "Милан", не показав лучшей игры

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу армейской команды в домашнем матче баскетбольной Евролиги против итальянского "Милана". Греческий специалист отметил, что его подопечные не показали весь свой потенциал, однако все равно добились победы над соперником.

"Начали мы хорошо, наказывая "Милан" за ошибки. Но во второй четверти неуверенность отдельных игроков нас подвела. Мы сегодня не показали лучшую игру, но добились победы. Это важно", – цитирует Итудиса РИА Новости.

Напомним, что московские армейцы обыграли "Милан" в 16-м туре регулярного чемпионата Евролиги со счетом 78:75. Встреча прошла в Калининграде из-за новогодних мероприятий на домашней арене красно-синих.