Баскетболисты "Химок" не справились с АСВЕЛом в Евролиге

Подмосковные "Химки" на выезде уступили французскому клубу АСВЕЛ в рамках 16-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Гости проиграли хозяевам паркета со счетом 88:92 (24:24, 21:26, 12:24, 31:18).

Подопечные Римаса Куртинайтиса были близки к спасению матча, почти догнав соперника в четвертой четверти. Однако победа все-таки осталась за французами.

Самым результативным игроком в составе "Химок" стал Янис Тимм, набравший 20 очков. Столько же баллов оказалось в активе Дэвила Лайти из АСВЕЛа.

В турнирной таблице Евролиги "Химки" занимают седьмое место, одержав восемь побед и уступив в восьми встречах. Французский клуб идет девятым.