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27 декабря 201901:36 Елизавета Храмцова

Британская Свинка Пеппа выиграла в российском суде

Британская Свинка Пеппа выиграла в российском суде

33 миллиона рублей — такой штраф заплатит российский производитель игрушек британской компании за Свинку Пеппу, эта страшненькая, розовая, отдаленно похожая на свинку-мультяшку. Суд вынес решение — нарушены авторские права. Ответчики пытались доказать, что свинка — своя собственная, просто очень похожа. Однако британцы даже заказали опрос ВЦИОМ и больше половины респондентов заявили, что видят на коробке ту самую Пеппу. Стоит ли опасаться другим производителям плагиата?

Они нашли 25 тысяч коробок с героем, подозрительно похожим на Свинку Пеппу. Именно то, что юристам британской компании удалось доказать факт оптовой продажи контрафактных конструкторов, и помог им отсудить 33 миллиона. Псевдо-Пеппу можно было заказать в интернете по цене от 300 до 800 рублей. Выйти на поставщика удалось через онлайн-площадки, которые во время досудебного общения согласились на сотрудничество.

"Сумма ущерба, как минимум, не меньше того, что мы взыскали. Потому что лицензионный товар (есть лицензионный конструктор Пеппа, разные его варианты) – он, конечно, подороже, чем эти позиции. Вот и считайте, что эти 33 миллиона – это очень близкая позиция к тому, во что оценивает компания-правообладатель ущерб", — сообщил Роман Лукьянов, адвокат компании-истца.

Защиту российский производитель строил в первую очередь на внешности своего героя, мол, ну посмотрите, какая же это Пеппа. Просто хрюшка. Правда, на коробке не написали "поросенок" или "свинюшка". Сознательно взяли слово "Свинка".

"Я заметила щечки, по-моему, у Свинки Пеппы явных таких щечек нет. Одежда перекрашена. Непонятно, перед нами действительно свинка или это мальчик, потому что там полосатый костюмчик. Домики. Насколько я помню, они жили в двухэтажных домиках, здесь чуть побольше этажей пририсовали, но сам силуэт остался такой же", — считает Анастасия Бодрова, дизайнер товаров для детей.

После такого сигнала рынок должен поменяться – говорят производители игрушек. Профессионалов поражает не столько сумма компенсации, сколько то, что дело проиграла компания, которая уже много лет успешно работала с лицензионными товарами. Согласно открытым источникам, у проигравшей суд фирмы годовой оборот – 6 с половиной миллиардов рублей.

"Мы оцениваем порядка 43% контрафакта именно лицензионной продукции. В настоящее время проводим исследование, которое запустили более 5 лет назад, анализируем ежегодно долю контрафакта. Новые результаты ожидаем к концу января. И думаем, что вряд ли доля уменьшится", — отметила Антонина Цицулина, президент Ассоциации индустрии детских товаров.

А специалисты по авторскому праву призывают смотреть на эту историю шире. Успех британской компании в российском суде означает, что в нашей стране бизнес — защищен.

"Я всячески приветствую такое решение суда. Я абсолютно уверен, что это придет на пользу не только российским правообладателям, но конечно, это и уверенность иностранных правообладателей, когда они приходят на рынок, и понимают, что на российском рынке их права будут защищены точно так же, как это было бы защищено в их стране", — заявил Иван Близнец, председатель Совета по интеллектуальной собственности Торгово-промышленной палаты России.

Владельцы других популярных иностранных брендов в деле "Свинка Пеппа против…" видят прецедент, который сделает их жизнь сильно проще. Ведь прежде довести до суда разбирательство с недобросовестной фабрикой было непросто.

"Нарушители, как правило, после рейдов и после написаний писем-претензий просто сворачиваются. Ну, потому что это все-таки уголовная ответственность. И для того, чтобы дойти до суда, нужно, чтобы был какой-то большой объем. Но вот в этом случае с этой свинкой мои коллеги нашли производство", — полагает Юлианна Табастаева, представитель канадской фирмы-производителя игрушек.

Проигравшая суд российская компания с журналистами сейчас не общается. Возможно, готовится к апелляции. У производителя еще есть время попытаться доказать, что он не пытался продать Свинку Пеппу, а людям просто показалось.

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