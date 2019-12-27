Волейболистки казанского "Динамо" завоевали Кубок России

Волейболистки казанского "Динамо" в финале Кубка России встречались с одноклубниками из Москвы. Матч, прошедший в Казани, завершился победой команды из Татарстана со счетом 3:1 (25:19, 23:25, 25:16, 25:19)​​​.

Динамовские волейболистки стали обладателями почетного трофея в пятый раз в своей истории. В матче за третье место калининградский "Локомотив" обыграл "Уралочку" из Свердловской области.