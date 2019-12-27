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27 декабря 201904:45

Камчатский полуостров оказался во власти непогоды

Камчатский полуостров оказался во власти непогоды

На Камчатку пришел мощный циклон. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Дороги расчищает спецтехника. Из-за плохой видимости — десятки аварий.

Ранее из-за непогоды в крае отменили все внутренние авиарейсы, сообщает телеканал "Россия 24". Ветер унёс новогодние уличные декорации, их пока ещё восстанавливают.

Администрация Петропавловска-Камчатского просит жителей быть осторожнее, а предприятия призывает скорректировать график работы, чтобы люди могли уйти домой раньше.

 

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