В Плесецка запустили ракету "Рокот" с военными спутниками

С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель "Рокот" со спутниками. Об этом сообщили в Минобороны, для нужд которого и провели запуск.

В расчетное время от ракеты отделился разгонный блок "Бриз-КМ", который вывел на орбиту военный спутник и космические аппараты "Гонец-М" — единственной российской низкоорбитальной системы подвижной спутниковой связи.

Это был второй пуск ракеты "Рокот" с космодрома Плесецк в этом году и последний старт базовой версии ракеты, сообщает телеканал "Россия 24". Далее она будет модернизирована.