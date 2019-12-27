Нетаньяху остался лидером партии "Ликуд"

В Израиле подвели итоги предварительных выборов лидера правящей партии "Ликуд". Уверенную победу одержал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он набрал 72 процента голосов и остаётся лидером партии. Его основной соперник – Гидеон Саар – получил поддержку менее 30-ти процентов.

Нетаньяху поблагодарил всех за доверие и пообещал однопартийцам, что приведет их к победе на предстоящих повторных парламентских выборах в стране. Они запланированы на второе марта 2020 года.

Две недели назад Кнессет был распущен, поскольку депутаты не смогли сформировать правительственную коалицию. Нетаньяху остается главой переходного правительства до приведения к присяге нового кабмина, сообщает телеканал "Россия 24".