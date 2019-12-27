Кемеровские полицейские задержали елочного браконьера

В Кемеровской области полицейские раскрыли контрабанду новогодних елей. Водитель грузовика ехал без нужных документов на деревья. Оказалось, их продал 22-летний местный житель. По предварительным данным, молодой человек уже успел вырубить сотни елей, чтобы заработать в праздники. Возбудили уголовное дело о незаконной рубке леса, сообщает телеканал "Россия 24".

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Гурьевскому району установили продавца деревьев. Им оказался 22-летний местный житель. По предварительной информации, злоумышленник нелегально заготовил более 700 новогодних елей, которые он планировал реализовать в преддверии предстоящих праздников", — сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД.