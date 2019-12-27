Россиянка Гиря одержала четыре победы на старте чемпионата мира по быстрым шахматам

На чемпионате мира по быстрым шахматам среди женщин, который проходит в Москве, завершился первый день турнира. После четырех туров лидируют сразу три спортсменки. Среди них россиянка Ольга Гиря, одержавшая четыре победы из четырех.

Такой же результат показали представительница Грузии Мери Арабидзе и Ирина Бульмага из Румынии. Россиянки Дарья Чарочкина и Алина Кашлинская набрали по 3,5 балла.

27 декабря на чемпионате мира по быстрым шахматам будут сыграны еще четыре тура.

В мужской части турнира после пяти туров лидирует китаец Ван Хао, набравший 4,5 очка. Россияне Даниил Дубов и Александр Мотылев имеют в своем активе 4 балла.