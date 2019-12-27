Девять человек стали жертвами авиакатастрофы в Алма-Ате

В Казахстане идут работы на месте падения пассажирского самолёта. Как сообщает пресс-служба аэропорта Алматы, на борту было сто человек. По предварительным данным, после взлёта лайнер потерял высоту, пробил ограждение и врезался в стену двухэтажного здания.

Причины ЧП выясняют, сообщает телеканал "Россия 24". Уточняется, что в данный момент известно о девяти погибших. По данным МВД страны, самолёт рухнул в районе жилого сектора. Идёт эвакуация населения. Генконсульство России проверяет информацию о составе пассажиров — есть ли среди них граждане нашей страны пока неизвестно. Приостановлены полеты.