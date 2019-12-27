Генконсульство России: среди пассажиров рухнувшего самолета россиян не было

В Казахстане выясняют детали ЧП в районе аэропорта Алма-Аты. После взлёта рухнул пассажирский самолёт, который следовал в столицу страны. По предварительным данным Генконсульства России, наших соотечественников на борту не было.

Этим рейсом летели 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Жертвами трагедии стали девять человек. Пострадали — столько же. В том числе — шестеро детей. Идёт эвакуация населения в районе ЧП. По данным МВД Казахстана, падение произошло в жилом секторе. Причины крушения выясняют.

Полёты "Фоккер-100" временно приостановлены. Именно такого типа был борт, который рухнул под Алма-Атой. Об этом сообщает Министерство индустрии республики.

Fokker 100 — среднемагистральный пассажирский самолёт. Самый большой лайнер одноимённой нидерландской компании. Вмещает до 107 пассажиров. Первый полет Fokker 100 состоялся в ноябре 1986 года, а спустя два года он был введён в эксплуатацию. Производство прекращено в 1997 году. Всего было выпущено 283 самолета данной модели, из них в результате катастроф и аварий потеряно 17.