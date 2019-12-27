Федор Емельяненко: молодежи пока не уступаю

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко провел пресс-конференцию в Токио, посвященную его поединку с американцем Куинтоном Джексоном. Россиянин рассказал о подготовке к бою и своем самочувствии.

"Подготовились хорошо. Чувствую себя отлично. Возраст, конечно, дает о себе знать, но молодежи пока не уступаю. Во время подготовки травмы напоминают о себе, поэтому приходится немного терпеть", – цитирует Емельяненко-старшего ТАСС.

Напомним, что 29 декабря в Токио 43-летний российский боец сразится с экс-чемпионом UFC 41-летним Джексоном в рамках турнира Bellator.