Количество жертв авиакатастрофы в Алма-Ате выросло до 14 человек

Самолет казахстанской авиакомпании "Бек Эйр" упал при взлете из аэропорта Алма-Аты на жилой район. На борту было 95 пассажиров и 5 членов экипажа.

Сообщается о четырнадцати погибших. Среди пострадавших есть дети, уточняет телеканал "Россия 24". По предварительным данным генконсульства, россиян среди пассажиров не было.