15 погибших, десятки пострадавших: в Казахстане опубликован список пассажиров разбившегося самолета

Трагедия в Казахстане: после взлета из аэропорта Алма-Аты рухнул пассажирский самолет авиакомпании Bek Air. Жертвами трагедии стали 15 человек. Пострадали десятки человек, среди них — дети. Деятельность авиакомпании Bek Air, которой и принадлежал борт, а также полеты лайнеров Fokker 100 приостановлены, сообщает телеканал "Россия 24".

Количество пострадавших уточняется, на месте падения самолета все еще продолжаются спасательные работы.

Самолет направлялся в столицу Казахстана – город Нур-Султан. Комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана опубликовал список пассажиров потерпевшего крушение самолета. На его борту находились восемь детей, трое из них – младенцы.



Утром 27 декабря после вылета из аэропорта самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным жилым домом.

На его борту были 93 пассажира и пятеро членов экипажа. Личности семи погибших уже установлены. По предварительным данным, россиян на борту этого рейса не было.