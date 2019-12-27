Как встретить Новый год и выжить. Советы Роспотребнадзора

Задача-минимум — выжить после встречи Нового года. С ней помогут справиться советы экспертов Роспотребнадзора. Если прислушаться к этим рекомендациям, то в 2020 год можно войти почти без вреда для здоровья.

Первейший совет – пить спиртное в меру. Этот совет имеет и продолжение – переедание: в пьяном виде сложно контролировать количество съеденного. Алкоголь усиливает тягу к сладкому и жирному, подчеркивают эксперты.

Роспотребнадзор предлагает заранее продумать праздничную программу и посиделками за столом не ограничиваться. Это конкурсы, розыгрыши и подвижные игры. Если это подвижные игры на свежем воздухе, то еще один совет – одеваться оп погоде. Предпочтение надо отдавать многослойной одежде: несколько слоев легкой одежды более эффективно сохраняют тепло по сравнению с одним теплым предметом верхней одежды.

Праздничный ужин желательно начинать с нежирных белковых блюд, свежих овощей и зелени. Они насытят, а также поддержат хорошее самочувствие на протяжении всего праздничного вечера. Продукты же с высоким содержанием жира и соли лучше есть поменьше, подчеркивают в Роспотребнадзоре. К этим продуктам относятся колбасы, сыры, икра и соленая рыба.

Чего Роспотребнадзор не рекомендует? Не допускайте обезвоживания, призывают эксперты ведомства. Тем более, спиртное связывает воду, а жажду легко спутать с голодом и… переесть. Лучше всего пить воду, соки и морсы.

Ранее главный нарколог Москвы Евгений Брюн дал советы по безопасной встрече Нового года. Он назвал самое безопасное спиртное на Новый год. И безопасную его дозу.

Также советы, как весело отметить праздник и не омрачить его "сердечными" проблемами дал врач с 45-летним стажем, вице-президент Кардиологического общества России, директор клиники госпитальной терапии №1 академик РАН Юрий Беленков.