Пингвины освоили технику пальцевой живописи в Приморском океанариуме

Орнитологи Приморского океанариума уверены, что их подопечные — пингвины Гумбольдта — должны развиваться разносторонне, и предлагают морским птицам не только спортивные занятия, но и уроки изобразительного искусства. Пингвины освоили технику пальцевой живописи.

"Мы предложили пингвинам пальчиковые краски в качестве новой игры, в итоге все остались довольны — птицы процессом, а мы результатом, — рассказала ГТРК "Владивосток" главный специалист отдела орнитологии Владислава Крещеновская.

— Рисуем мы с ними практически каждый день, краску для занятий используем самую безопасную, она предназначена для маленьких детей, и, конечно, безвредна для наших птиц. Пингвины наступают лапами в краски, а затем оставляют яркие следы на бумаге, и ни один рисунок не похож на другой. Мы поощряем увлечение пингвинов изобразительным искусством, не исключено, что, освоив в полной мере технику пальцевой живописи, они начнут творить кисточками.

Картины пернатых художников, каждая из которых уникальна, можно будет приобрести на благотворительной акции "Океан надежды", которая пройдёт в океанариуме в последнюю субботу месяца — 28 декабря с 11.30 до 14.00. Все средства, полученные волонтерами от продажи рисунков пингвинов и сувениров ручной работы, будут перечислены благотворительному фонду "Сохрани жизнь".