В авиакатастрофе погиб председатель совета генералов Казахстана

При падении самолета близ аэропорта Алма-Аты погиб председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. Ему было 79 лет, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в 07:22 утра 27 декабря, через несколько минут после взлета Fokker-100 авиакомпании Bek Air. Неожиданно лайнер с 93 пассажирами на борту потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение.

Число жертв выросло до 15 человек — скончался один из пилотов самолета. В то же время на странице воздушной гавани опубликован предварительный список из 60 выживших.

В больницы доставлены 66 пассажиров, 50 из них госпитализированы, 12 человек находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, россиян на борту этого рейса не было. Деятельность авиакомпании на время приостановлена.