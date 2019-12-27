Джон вместо Иоанна: РПЦ изменила правила крещения

Детей можно крестить под именами иностранных святых, почитаемых в любой из поместных православных церквей. Такое решение принял Синод Русской православной церкви.

Теперь, например, Джона и Жанну можно крестить под этими именами, а не как Иоанна и Иоанну.

В документе отмечается, что традиция выбора имени по святцам "не всегда учитывает многообразие практик и традиций, сложившихся в других поместных православных церквях". Также говорится, что нельзя ограничивать в поминовении и допущении к церковным таинствам верующих, носящих иностранные имена.

Если человек решил креститься уже во взрослом возрасте, он сам может выбрать себе крестильное имя из православного месяцеслова, "причем желательно, чтобы оно было близко по звучанию с гражданским именем".