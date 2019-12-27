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27 декабря 201909:41

"Пари Сен-Жермен" соблазняет Мбаппе контрактом на 32 млн евро

PSG

Боссы французского "Пари Сен-Жермен" продолжают предпринимать попытки удержать в своем составе нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. На этот раз представители "ПСЖ" сделали 21-летнему французу щедрое предложение.

Спортивный директор парижан Леонардо предложил Мбаппе контракт сроком на пять лет, по условиям которого тот будет зарабатывать 32 миллиона евро в год, сообщает РИА Новости. В "Париже" намерены сохранить одного из лидеров команды – его действующее соглашение рассчитано до лета 2022 года.

Впрочем, сам Мбаппе не скрывает своего желания покинуть команду. Форварда не устраивает, что руководители "ПСЖ" отказываются вести переговоры с мадридским "Реалом", который является наиболее заинтересованным в услугах француза клубом. Сам Мбаппе именно в Мадриде и хотел бы продолжить свою карьеру.

В составе парижан 21-летний футболист выступает с 2017 года. За это время он сыграл в 106 матчах, забив в них 78 голов. Вместе со столичной командой он дважды выигрывал чемпионат Франции, по одному разу побеждал в Кубке страны и Кубке лиги.

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