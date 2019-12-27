"Мы осиротели": "Современник" скорбит по Галине Волчек

Коллектив театра "Современник" скорбит в связи со смертью Галины Волчек.

"Мы по праву называли ее "мамой". И теперь мы осиротели", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра.

Галина Борисовна для каждого человека в "Современнике" была близким, родным человеком, все работники театра "по праву называли "мамой", и ее смерть — страшное, невыносимое горе. Она всегда требовала "быть максимально честными в своем деле, отдаваться ему целиком, не жалеть себя". Также в письме коллектива отмечается, что Волчек отдала себя "Современнику" целиком, и благодаря ей каждый из артистов и зрителей чувствовал тепло, силу, защиту.

Галина Волчек скончалась в Москве 26 декабря. Неделю назад она отпраздновала свой 86-й день рождения. Гражданская панихида пройдет в "Современнике" 29 декабря в 11:00. Похоронят Волчек на Новодевичьем кладбище.

Свои соболезнования родным и близким Волчек выразили Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Сергей Собянин.