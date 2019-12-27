В Казахстане 28 декабря объявлен день траура в связи с крушением самолета Bek Air

В связи с крушением самолета вблизи Алма-Аты президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 года днем общенационального траура.

Как сообщалось, в Казахстане после взлета из аэропорта Алма-Аты врезался в здание и разбился пассажирский самолет. В субботу в стране объявлен общенациональный траур. Согласно последним данным, погибли 15 человек. 66 — получили травмы. 50 человек остаются в больницах. По словам медиков, 12 — в тяжелом состоянии. Всего этим рейсом летели 93 пассажира. По факту ЧП начато расследование.

Упавший самолет Fokker-100 получил сертификат летной годности в мае этого года. Полеты самолетов этого типа в стране приостановлены. Работа перевозчика — авиакомпании Bek Air тоже. В России — такие самолеты не эксплуатируются, передает телеканал "Россия 24".

По предварительной информации, россиян среди пассажиров самолета, который потерпел крушение Казахстане нет.