Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова встречаются

Актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова стали встречаться. Об этом пишет журнал US Weekly со ссылкой на инсайдера.

"Брэд и Джен ощущают удивительное родство душ и, похоже, флиртуют друг с другом, но настаивают на том, что испытывают друг к другу чисто платонические чувства и не более того", — сказал источник.

Питт был на празднике в честь 50-летия Энистон в феврале этого года. Также его заметили среди гостей рождественской вечеринки, которую устроила актриса. Теперь журналисты и поклонники звезд ждут, что они появятся вместе на церемонии вручении премии "Золотой глобус", которая пройдет 5 января.

Питт и Энистон прожили в браке пять лет и расстались в 2005 году после того, как у Питта на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" начался роман с Анджелиной Джоли.

Сейчас Брэд и Джен оба свободны. Энистон в прошлом году развелась со своим вторым мужем Джастином Теру. Питт и Джоли расстались в 2016 году. Причиной стали разногласия в воспитании детей и алкоголизм Питта. Сейчас старшие дети отказываются общаться с отцом и не приехали к нему на день рождения.