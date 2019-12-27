В Крыму отреагировали на негодование США по поводу поездов на полуостров

Это элементарная зависть. Так отреагировали в Симферополе на осуждение запуска железнодорожного сообщения с Крымом посольством США на Украине. Другой позиции от США не стоило ожидать, считает глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

"Крымский мост — это гордость России. Я, кстати, и сам собираюсь новогоднюю ночь встретить в поезде на Крымском мосту, — подчеркнул в интервью РИА Новости Александр Молохов. — И горжусь этим".

Он добавил, что Россия продемонстрировала всему миру способностью самостоятельно без сторонней помощи реализовать масштабный проект строительства автомобильной и железнодорожной частей Крымского моста. Мост в Крым из Тамани — самый протяженный в России и в Европе. Его длина составляет 19 километров. 25 декабря по нему прошел первый регулярный пассажирский состав. Поезда "Таврия" свяжут Симферополь и Севастополь с Москвой и Санкт-Петербургом.

Этот факт в Вашингтоне назвали демонстрацией Россией вопиющего неуважения к суверенитету и территориальной целостности Украины, которая блокировала в Крым железнодорожное сообщение, поставки электроэнергии и перекрыла подачу воды по Северо-Крымскому каналу после апреля 2014 года.

В Крыму и Севастополе в марте 2014 года прошли референдумы в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Подавляющее большинство избирателей высказались на них за вхождение в состав России. Киев, блокируя Крым, по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Вопрос Крыма закрыт окончательно, подчеркнул президент России Владимир Путин. Путин и открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Из Керчи в Анапу он переехал на железнодорожном трехвагонном составе по бархатному пути — так называется бесстыковой способ укладки рельсов. После открытия Крымского моста для 14 миллионов россиян Крым стал ближе. Именно такой пассажиропоток ожидает РЖД за год.