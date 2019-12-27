Найдены бортовые самописцы разбившегося в Казахстане пассажирского самолета

На борту разбившегося в пятницу под Алма-Атой самолета Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air находились четыре иностранца, в их числе граждане

Украины, Киргизии и Китая, все они живы, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, в жертвами авиакатастрофы стали 12 человек, в том числе командир экипажа. Список погибших опубликовал минздрав республики. Госпитализированы 49 пострадавших, 12 из них — в тяжелом состоянии.

Всего на борту находились 98 человек, в том числе 5 членов экипажа. Россиян среди них не было. Крушение произошло рано утром. Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air выполнял рейс из Алма-Аты в Нур-Султан. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное ограждение, врезался в пустое двухэтажное здание и упал. Для выяснения причин создана правительственная комиссия, которая уже приехала на место трагедии.

В МВД Казахстана начали досудебное расследование по статье "Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта". Оба бортовых самописца найдены, передает телеканал "Россия 24".

Президент России Владимир Путин уже направил президенту Казахстана телеграмму с соболезнованиями, в связи с крушением. Суббота в республике объявлена днем траура.