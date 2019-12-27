"Усы давно сбрили?": в Ухте задержали изрезавшего продавщицу налетчика

Изрезавший продавщицу в овощном ларьке в Ухте мужчина похитил из кассы не 3 тысячи рублей, как сообщалось ранее, а как минимум в 10 раз больше. На дело 52-летний злоумышленник пошел спонтанно, но объяснить, зачем нанес более 13 ножевых ранений 23-летней женщине, он не смог.

СКР опубликовал запись допроса подозреваемого, которого задержали близ гостиницы "Тиман" вечером 26 декабря, спустя сутки после чудовищного по своей жестокости грабежа торгового ларька на улице Оплеснина. Налетчик переступил порог магазина, огляделся, достал нож и начал резать раскладывавшую овощи продавщицу. Женщина громко кричала, но на помощь ей никто не пришел. Остановился налетчик только после того, как жертва перестала сопротивляться. Обчистив кассу, он покинул торговую точку, оставив продавщицу истекать кровью.

"Усы-то давно сбрили?" — поинтересовались оперативники у подозреваемого сразу после задержания.

Первоначально злоумышленник отрицал свою вину и утверждал, что не знает причину задержания, но уже в отделении полиции сознался в содеянном. Продемонстрированную жестокость объяснить он не смог. Пострадавшая находится в больнице Ухты в тяжелом состоянии, доставить ее в Сыктывкар не позволила погода — борт санавиации не смог подняться в воздух.

Добычей грабителя стали 30 тысяч рублей (а не 3 тысячи, как сообщалось ранее), большую их часть, по словам задержанного, он заплатил за квартиру, остальные потратить не успел.

В ближайшее время мужчина, которому инкриминируют покушение на убийство, сопряженное с разбоем, и разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью, будет взят под стражу.