Наряженный в снеговика футболист на Lamborghini разгромил частную постройку

Английский нападающий Майкл Антонио из лондонского футбольного клуба "Вест Хэм" стал участником ДТП на юге Лондона. Футболист въехал на своем Lamborghini за 250 тысяч евро в палисадник одного из домов. Это произошло на Рождество.

Пострадавших в этом происшествии нет. Известно, что Антонио съехал с дороги и врезался в садовый забор, сообщает Спортбокс.Ru. Игрок управлял личным автомобилем в костюме снеговика и направлялся в таком виде в отель, где базировалась его команда накануне матча "молотобойцев" против "Кристал Пэлас".

Дорогостоящий авто изрядно пострадал: из него шел дым, около пассажирской двери была замечена вмятина, капот был открыт. Машину футболиста забрал эвакуатор.

Антонио выступает за "Вест Хэм" с 2015 года. Всего в его активе 109 матчей за лондонцев, в которых он отметился 26 голами. На данный момент его клуб с 19 очками занимает 17 место премьер-лиги, находясь в одн6ом балле от зоны вылета.