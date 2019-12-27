Российские физики открыли новую частицу

Поиски новой физики продолжаются. Российские ученые открыли частицу нового типа. Отличились специалисты Института ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения Российской академии наук. Они увидели в эксперименте на электронно-позитронном коллайдере ВЭПП-2000 процесс прямого рождения псевдовекторной частицы Ф1(1285).

До этого на электронно-позитронном коллайдере рождались только векторные частицы, отмечает ТАСС. Теперь открыта новая частица, которая выходит за рамки Стандартной модели. Открытие каждой новой частицы помогает в продвижении понимания устройства мира.

"Мы хотим понять из чего мы все состоим, и это любопытство не праздное, — поясняет член-корреспондент РАН, замдиректора Института ядерной физики в Новосибирске Юрий Тихонов. — Это важная для всей физики частица. История показала, что работа в этом направлении ведет к прогрессу в технологии, технике и бытовых применениях".

К успеху эксперимента привели точные теоретические расчеты и высокая светимость установки.

Псевдовекторная частица родилась в столкновении электрона и позитрона. Затем она распалась на другие элементарные частицы с разными характеристиками.

Новосибирский Институт ядерной физики — один из ведущих мировых центров по ряду областей физики высоких энергий и ускорителей, физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза. На электрон-позитронных коллайдерах и уникальном комплексе открытых плазменных ловушек в Институте проводятся крупномасштабные эксперименты по физике элементарных частиц. Здесь разрабатываются и проектируются интенсивные источники синхротронного излучения и лазеры на свободных электронах, современные мощные ускорители.