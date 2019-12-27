Волчек похоронят рядом с Захаровым и Табаковым

Художественного руководителя театра "Современник" Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилами Марка Захарова, Олега Табакова и Леонида Броневого. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в столичной мэрии.

Прощание с артисткой состоится в театре "Современник" начнется 29 декабря в 10:00, в 11:00 состоится гражданская панихида.

Волчек скончалась 26 декабря в столичной клинике. Туда ее доставили несколько дней назад в связи с воспалением легких, однако ее состояние только ухудшалось.

Как сообщает РИА Новости, "Современник" еще закрыт, но поклонники уже начали приносить цветы в знак памяти. Букеты оставляют на ступеньках театра, сотрудники от комментариев отказываются, проходя мимо журналистов к служебному входу.

"Мы по праву называли ее "мамой". И теперь мы осиротели", — говорится в сообщении коллектива, опубликованном на сайте театра.