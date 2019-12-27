Заявившего о подброшенных наркотиках жителя Омска нашли с отрезанной головой

В Омске обнаружили обезглавленное тело 25-летнего Дмитрия Федорова, который ранее сообщил о том, что сотрудники Росгвардии подбросили ему наркотики во время досмотра на улице. По официальным данным, речь может идти о суициде или неосторожности на железной дороге, но родные и близкие молодого человека склонны считать произошедшее убийством.

Ранее Федоров записал видеообращение, в котором рассказал, как днем 15 декабря стражи порядка подбросили ему четыре свертка с неизвестным веществом, после чего сутки удерживали в отделении и не давили связаться с родственниками. В региональном управлении МВД начали проверку по факту процессуальных нарушений, но отметили, что у следствия есть доказательства причастности молодого человека к хранению наркотиков.

После освобождения Федоров обратился за помощью к местному депутату Дмитрию Петренко, но встреча не состоялась — вечером 26 декабря обезглавленное тело молодого человека обнаружили рядом со станцией Привокзальная. Законодатель предположил, что с погибшим сначала расправились неизвестные, а потом бросили бездыханное тело на рельсы, однако в Западно-Сибирском Следственном управлении на транспорте СКР подчеркнули, что приоритетными версиями остаются суицид и неосторожность при хождении по путям в неположенном месте.

"По словам машиниста, человек был один, он стоял на ногах и никого рядом не было. Место хорошо просматривается, все в снегу, и, если там находился бы еще кто-то, это сразу было бы видно", — пояснил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

Девушка Федорова Людмила Троицкая, которая через две недели должна была стать его супругой, усомнилась в правдивости официальной версии, поскольку у Дмитрия не было суицидальных настроений, а на месте происшествия она не обнаружила крови.

Результаты доследственной проверки будут известны позже.