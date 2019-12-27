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27 декабря 201912:42

Глава Кузбасса прокомментировал ситуацию с невыплатой зарплат на угольных предприятиях

ГТРК "Кузбасс"

Губернатор Кузбасса прокомментировал ситуацию с невыплатой заработных плат сотрудникам угольных предприятий. Сергей Цивилев отметил, что читает все личные сообщения и комментарии на эту тему. В связи со сложившейся ситуацией глава региона провел рабочее совещание с руководителями предприятий-должников, а также главами городов, в ведении которых они находятся, передает ГТРК "Кузбасс".

"Все компании являются частными, и заниматься решением таких проблем, должны были сами. Однако ситуация дошла до того, что наши жители остались без зарплат. Это просто недопустимо! Я подключился к этому вопросу лично, мы будем помогать людям получить свои деньги в ручном режиме", — прокомментировал Сергей Цивилев.

Самые серьезные задержки по выплатам сейчас на шахтах угольной компании "Заречная". Их долги превысили уже превысили сумму в 220 миллионов рублей. Единственной возможностью оперативно решить эту проблему может быть возврат НДС.

"Я уже позвонил в налоговую инспекцию, они должны рассмотреть протокол о возврате в экстренном порядке. Также, после моего звонка в казначейство, прямо в процессе совещания в Кузбасс перевели 199,9 миллионов рублей. Я дал поручение немедленно направить эти деньги на выплату зарплат!", - заявил губернатор.

Также руководитель региона добавил, что всем предприятиям, сократившим своих сотрудников, поручено совместно с мэрами городов, главами районов, работниками служб занятости и профсоюзами детально проработать каждую конкретную ситуацию. Всем должны быть предложены варианты трудоустройства.

Текст: ГТРК "Кузбасс"

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