Синицина и Кацалапов защитили титул чемпионов России в танцах на льду

В Красноярске определились чемпионы России по фигурному катанию в танцах на льду сезона 2019/20. Ими стала пара фигуристов Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Их результат по итогам двух программ составил 220,74 балла.

Обладателями серебряных медалей стали Александра Степанова и Иван Букин, набравшие 219,72 балла. Замкнули тройку лучших тандемов России Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Они набрали 197,73 балла.

Отметим, что для Синициной и Кацалапова этот выигрыш чемпионата России стал вторым в карьере. Примечательно, что в предыдущий раз они побеждали в прошлом году. Таким образом, они выиграл чемпионат России дважды кряду и, тем самым, защитили титул сильнейших в стране.