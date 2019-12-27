"Жги, Маруся!" Захарова станцевала рок-н-ролл на корпоративе в МИДе

"Жги, Маруся!", "Тереза нервно курит в сторонке. Россия всегда и во всем будет лучшая", "Как всегда на позитиве... красиво и элегантно". Такие отзывы оставляют пользователи под видео новогоднего корпоратива в Министерстве иностранных дел России.

На кадрах – официальный представитель МИДа Мария Захарова танцует рок-н-ролл под музыкальное сопровождение Дениса Мажухова.

"Ударно работаем – ударно отдыхаем!", – подписала Мария Захарова кадры, которые опубликовала в своем "Инстаграме".

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России и ранее выкладывала в соцсетях видеокадры с зажигательными танцами.

Так, на форуме "Машук" она исполнила "Лезгинку", а до этого в Сочи – русскую "Калинку".