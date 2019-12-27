РУСАДА сообщило WADA, что не согласно с решением об отстранении России

Российское антидопинговое агентство в лице генерального директора Юрия Гануса отправило письмо во Всемирное антидопинговое агентство, в котором дало понять, что не согласно с решением исполкома организации в отношении российского спорта.

"Уведомление отправлено. В пакет документов входит письмо-уведомление, утвержденное светом учредителей, сопроводительное письмо генерального директора РУСАДА, перевод протокола учредителей и письмо офицера по этике".

Напомним, что девятого декабря исполком WADA лишил российское агентство статуса соответствия, что позже должно повлечь отстранение России от участия в международных соревнованиях, а также лишит права принимать спортивные мероприятия на своей территории. Кроме того, российским спортсменам грозит выступление на международных турнирах под нейтральным флагом.

Впрочем, решение WADA будет оспариваться в Спортивном арбитражном суде.