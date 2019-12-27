"Здесь нечего обсуждать": Песков прокомментировал слухи о теракте в Магнитогорске

Сообщения о том, что причиной взрыва дома в Магнитогорске год назад стал теракт, — это не более чем слухи. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Причиной трагедии стал взрыв газа. Песков подчеркнул, что это выводы экспертов, передает "Интерфакс".

"Подобные слухи являются ничем, кроме слухов, и не соответствуют действительности. Здесь нет никаких новых элементов, здесь даже нет темы вообще для обсуждения", — сказал Песков.

Взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел ранним утром 31 декабря 2018 года. Обрушился целый подъезд. В результате погибли 39 человек. Из-под завалов удалось спасти живыми шесть человек. Один из них – Ваня Фокин, который провел на морозе 35 часов. После нескольких курсов реабилитации мальчик научился ходить и бегать.