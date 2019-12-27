Акинфеев, Халк, Вагнер, Головин: премьер-лига назвала сборную десятилетия

Российская премьер-лига объявила символическую сборную уходящего десятилетия. Состав из 11-ти футболистов был определен путем голосования болельщиков. Всего в состав вошли семь российских игроков и четыре легионера.

Полностью список выглядит следующим образом:

Вратарь Игорь Акинфеев (ЦСКА), защитники Марио Фернандес (ЦСКА), Бранислав Иванович ("Зенит"), Сергей Игнашевич (экс-игрок ЦСКА, завершил карьеру), Юрий Жирков ("Зенит"), полузащитники Понтус Вернблум (ЦСКА), Халк ("Зенит"), Александр Головин (ЦСКА/"Монако"), Мигель Данни ("Зенит"), нападающие Артем Дзюба ("Зенит") и Вагнер Лав (ЦСКА).

⭐ Сборная десятилетия #РПЛ определена по итогам голосования болельщиков!



📲 В сториз нашего Instagram болельщики выбрали лучших игроков прошедших 10 лет#РПЛтопчик #СборнаяДесятилетияРПЛ pic.twitter.com/u1OHGB7Mea — Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 27, 2019

Отметим, что в период с 2010 по 2019 года чемпионский титул в России четырежды завоевывал "Зенит", трижды ЦСКА, а "Локомотив" и "Спартак" выигрывали премьер-лигу по одному разу.