Украина получила первый штраф за полеты над российским Крымом

Почти 6 тысяч долларов Киеву заплатила казахстанская авиакомпания Euro-Asia Air за полет над российским Крымом. Украина взыскала в госбюджет первый штраф за полет воздушного судна в небе над Крымским полуостровом. Официальная формулировка для получения штрафа — "нарушение воздушного пространства Крыма".

Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства, подчеркнул пресс-центр командования воздушных сил Украины. Воздушное пространство над Крымом Киев официально закрыл в марте 2014 года, напоминает РИА Новости. Также Киев прекратил подачу в Крым электроэнергии, железнодорожное сообщение и подачу воды через Северо-Крымский канал.

По данным украинской Госавиаслужбы, с 2014 года зафиксировано больше 200 тысяч "нарушений" "воздушной границы". И никто, кроме казахстанской авиакомпании, не понес за это никакой финансовой ответственности. Сумма штрафов за "нарушение воздушного пространства" в Крыму только гражданскими воздушными судами российских авиакомпаний уже достигли 542 миллионов долларов, подчеркивают в Киеве.

Дело с казахской авиакомпанией станет прецедентом. По мнению Киева, это должно привести к началу выплаты штрафов российскими компаниями.

Российский флаг над Крымом был поднят после проведения в марте референдума о воссоединении Крымского полуострова с Россией. По его итогам Крым вернулся через 60 лет в состав Российской Федерации. Референдум был проведен в соответствие с нормами международного права и Уставом ООН.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос с Крымом закрыт. Однако Киев продолжает считать Крым своей "временно оккупированной" территорией. 25 декабря, когда в Севастополь по открытому 19-километровому Крымскому мосту прибыл первый поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга, Киев возбудил уголовное дело о массовом нарушении "украинской государственной границы".