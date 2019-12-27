Музей-заповедник в Старой Ладоге надеется получить новое здание к своему 50-летию

Музей-заповедник в Старой Ладоге надеется получить новое здание к своему юбилею — в 2021 году. Как сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", краеведческий музей остро нуждается в увеличении своего выставочного пространства. По словам сотрудников, сейчас большое число ценных экспонатов приходится хранить в запасниках.

Как известно, совсем недавно музей постигла неудача. Деревянный дом XIX века, в котором планировалось расположить новые экспозиционные залы, сгорел дотла. К сожалению, практически все уверены, что пожар возник в результате поджога. На камеры видеонаблюдения даже попали предполагаемые поджигатели. Причем произошло это вскоре после того, как местные власти уже были готовы передать пустой дом музею.

Администрация Волховского района обещает музейщикам построить корпус для нового выставочного пространства. Сейчас подбирается место для строительства, затем начнется процесс создания проекта и собственно стройка объекта. Музей готов ждать и одновременно готовится к своему пятидесятилетию.