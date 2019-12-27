Лайнер дважды зацепил взлетно-посадочную полосу. Первые версии авиакатастрофы в Казахстане

В Казахстане пассажирский борт упал сразу после взлета в районе аэропорта Алма-Аты. Погибли 12 человек. В больницах остаются 49. Работу авиакомпании Bek Air временно остановили. Перевозчик возвращает путешественникам деньги за билеты на все рейсы до нового года. Полеты лайнеров Fokker-100 — под запретом.

Все рейсы авиакомпании Bek Air отменены. Эксплуатация самолетов Fokker-100 приостановлена. Эта модель была единственной используемой в компании.

На первых кадрах с места трагедии видно: самолет буквально раскололся на части. Киль и нос оторвало, крылья поломаны в нескольких частях. Сразу после падения лайнер, выполнявший рейс Алма-Ата – Нурсултан, врезался в двухэтажное строение. Во время взлета самолет дважды коснулся хвостом полосы при уже убранном шасси.

Этот Fokker-100 был выпущен в 1996 году. Сертификат летной годности судна выдали в мае этого года. Но о состоянии лайнера представители авиакомпании пока никаких комментариев дать не могут. Историю проверок будет изучать прокуратора. На брифинге, быстро организованном в аэропорту Алма-Аты, сотрудники Bek Air лишь подчеркнули: рейс регулярный, состояние экипажа перед вылетом было нормальным.

Основные версии крушения самолета — ошибка пилота и техническая неисправность. Для расследования всех обстоятельств создана специальная комиссия. Официальное заявление в связи с трагедией авиакомпания опубликовала уже на сайте.

"От лица авиакомпании Bek Air приносим искренние соболезнования в связи с трагедией. В данный момент мы ожидаем официальную информацию от служб, которые работают на месте происшествия. Тем временем, мы просим вас не реагировать на сообщения анонимной рассылки, так как они могут носить мошеннический характер. Пожалуйста, ожидайте официальную информацию".

По словам очевидцев, еще во время разгона самолет как будто начал прыгать по кочкам. Но состояние второй полосы, откуда вылетал лайнер Bek Air, как заявили на брифинге, соответствовало всем нормам.

Известно: разбившийся лайнер принадлежит модификации Fokker -28. Фюзеляж удлинен на пять с половиной метров. В связи с этим у самолета меняли конструкцию и увеличивали подъемную силу. При этом сам лайнер не слишком тяжелый — 43 тонны, в небо его поднимают два турбовинтовых двигателя. В эксплуатации судно не прихотливо. К вылету его можно подготовить за 40 минут, а расходы на содержание меньше, чем у других похожих моделей.

Именно экономии и пыталась добиться нидерландская компания производитель, когда решила создать самолет на 100 мест с дальностью полета до трех тысяч ста километров.

Первые самолеты Fokker нидерландская компания производитель выпустила в 1986 году, в 1997 производство этих самолетов прекратилось.

Много говорят и об особенностях аэропорта Алма-Аты. По словам авиаэкспертов, в связи с горной местностью в нем очень сложные летные заходы. Чтобы поднять и посадить самолет, нужно знать специальную схему и, конечно, иметь соответствующий опыт. Однако по этому маршруту экипаж летал регулярно. Проблем не возникало. А погодные условия сегодня были комфортными для полетов.

Сейчас аэропорт Алма-Аты работает в штатном режиме. А в компании Bek Air уже начались проверки. Досудебное расследование по статье о нарушении безопасности и эксплуатации воздушного судна начало МВД Казахстана.