Эммануил Виторган отмечает 80-летний юбилей

Народному артисту России Эммануилу Виторгану исполнилось 80 лет. С юбилеем его поздравили президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава государства отметил, что мастерское владение профессией, трудолюбие и самоотдача помогают Виторгану играть ярко и талантливо, создавать в кино и театре интересные, запоминающиеся образы. В поздравительном послании президент пожелал артисту здоровья и успехов.

В свою очередь Медведев написал в поздравительной телеграмме, что Виторган способен сделать эпизодическую роль главной, а отрицательный персонаж наполнить особым обаянием. "Каждая Ваша работа в кино и на театральной сцене — это искусство перевоплощения, глубина, тонкий юмор", — отметил Медведев.

Максим Виторган – сын актера от брака с Аллой Балтер – поздравил отца на своей странице в Instagram. "Ты всегда самый большой и главный!" – написал он. Также выложил несколько старых фотографий их семьи.

Жена Виторгана Ирина Млодик также опубликовала свое поздравление в Instagram: "Спасибо тебе за все! Мы тебя очень любим! И все сделаем, чтобы ты жил долго и счастливо!"

В августе нынешнего года у Виторгана и Млодик родилась дочь Клара. Их старшей дочери Этель на тот момент было полтора года.

