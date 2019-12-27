В свой юбилей легендарная Лариса Латынина рассказала о гимнастике советских времен

Ларисе Латыниной 27 декабря исполняется 85 лет. В студию программы "Судьба человека" поздравить с днем рождения прославленную гимнастку пришли спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и олимпийские чемпионы Алексей Немов и Светлана Хоркина.

Сама Латынина вспомнила о команде своей молодости, и о том, как плакала, когда в 1964 году в последний раз выступала на Олимпиаде в Токио.

Однако с гимнастикой все равно связана вся ее жизнь, а для пришедших на смену спортсменов она остается "примером чести".

В 32 года Латынина стала старшим тренером сборной Советского Союза по спортивной гимнастике и занимала этот пост в течение десяти лет.

"Именно ее поколение выстраивало эту победоносную тропинку к великим свершениям. Мы уже по этой проторенной дорожке шли, и нам было легче", — признается Светлана Хоркина.

Ранее девятикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы, спортивные рекорды которой не побиты по сей день, рассказала Борису Корчевникову, как победила на чемпионате мира 1958 года, будучи беременной.

С первым мужем — отцом родившейся вскоре дочери – она развелась, когда девочке было 10 лет. С Иваном они сохранили теплые отношения, но "любовь всей своей жизни, как говорит прославленная спортсменка, она встретила, когда ей был 51 год.

Что еще, кроме гимнастики, увлекает Ларису Латынину? За что чиновники упрекали ее после Олимпиады в Монреале? Как вспоминает своих сверстниц – знаменитых гимнасток по "команде молодости", и как оценивает сегодняшнее поколение спортсменок?

В "Судьбе человека с Борисом Корчевниковым" в день своего юбилея – Лариса Латынина.