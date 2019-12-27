С младшей из сестер Хачатурян сняли электронный браслет

С ноги Марии Хачатурян, обвиняемой в убийстве своего 57-летнего отца, Федеральная служба исполнения наказаний сняла электронный браслет. Она младшая из обвиняемых в этом убийстве сестер. Со старших дочерей Михаила Хачатуряна электронные браслеты будут сняты 28 декабря 2019 года.

Однако. Это пока единственное послабление. Сестрам по-прежнему запрещено общаться друг с другом, а также со свидетелями по их уголовному делу и журналистами, сообщает ТАСС. По предварительным данным, Генпрокуратура России отказалась утверждать обвинительное заключение против сестер Хачатурян, поскольку прокурорские работники усмотрели в материалах дела нарушения. В отношении Марии следствие направило в прокуратуру постановлении о применении принудительного лечения.

Три сестры обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору").

Убийство произошло 27 июля 2018 года. Девушки нанесли отцу многочисленные удары ножом и молотком. Личная неприязнь девушек к родному отцу была вызвана длительным психическим и физическим давлением, которое на них оказывал отец-тиран.

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза установила: две сестры из трех в момент совершения убийства могли осознавать характер своих действий. Тело Михаила Хачатуряна с множественными ножевыми ранениями было обнаружено на площадке у квартир дома на Алтуфьевском шоссе.