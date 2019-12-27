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27 декабря 201913:43

Контейнеровоз врезался в набережную на Босфоре

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Босфор перекрыли для судоходства из-за инцидента с контейнеровозом Songa Iridium, который врезался в набережную, сообщает DHA. Очевидцы сняли момент столкновения на видео.

 

ЧП произошло около полудня 27 декабря в стамбульском районе Сарыер. На кадрах видно, как 191-метровое судно под флагом Либерии врезается в набережную и останавливается.

В результате происшествия никто не пострадал. Сам контейнеровоз получил лишь несерьезные вмятины. На месте работают сотрудники береговой охраны, движение по Босфору перекрыто.

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