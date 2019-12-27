В Подмосковье школьница умерла во время сдачи ГТО в бассейне

В подмосковном Воскресенске школьница умерла в бассейне в свой день рождения. Инцидент произошел 26 декабря. В этот день ученице 11 класса исполнилось 17 лет.

Сообщается, что девушка должна была сдавать нормы ГТО в дворце водного спорта "Дельфин". По данным KP.Ru, ей стало плохо уже в раздевалке, однако школьница спустилась в воду и успела проплыть несколько метров по дорожке. Затем она стала погружаться на дно.

Одиннадцатиклассницу быстро вытащили из воды. Очевидцы вызвали скорую помощь, которая отвезла девушку в больницу. Спасти школьницу врачам не удалось – она скончалась через полчаса после госпитализации. По некоторым данным, у девушки наблюдались судороги, также врачи обнаружили сердечную патологию.

Специалисты выясняют причину смерти юной спортсменки.